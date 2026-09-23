Фото: пресс-служба телеканала НТВ
Новости кино и ТВ

Премьера восьмого сезона сериала «Невский» состоится 28 сентября на телеканале НТВ

Анастасия Мериакри
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В понедельник, 28 сентября, на телеканале НТВ состоится премьера долгожданного восьмого сезона популярного детективного сериала «Невский» (18+). Создатели проекта обещают зрителям напряженный сюжет, в котором расследование дела криминального авторитета по прозвищу Архитектор близится к финалу, но главные загадки еще предстоит разгадать.

Как известно из событий предыдущего сезона, Павел Семенов получил смертельные ранения, защищая сына, и был официально объявлен погибшим. Его жена Татьяна Белова, пережив покушение и скрываясь от ФСБ, была вынуждена покинуть страну и найти убежище на отдаленном острове у Фомы. Теперь следователи уверены, что ключ к разгадке всех нерешенных вопросов находится именно у погибшего Семенова и его скрывающейся супруги. Однако поиск истины грозит обернуться новыми опасностями, ведь наследие Архитектора таит в себе секреты, цена раскрытия которых может оказаться непомерно высокой.

Режиссер проекта Денис Нейманд отметил, что центральной идеей нового сезона станет расплата за прошлое и последствия сделанного выбора. Героям придется разбираться не только с собственными ошибками, но и с грузом поступков своих близких.

Ключевые роли в проекте вновь исполнят Дмитрий Паламарчук, Виктория Маслова, Андрей Гульнев, Андрей Коровниченко и Николай Горшков. По словам Дмитрия Паламарчука, восьмой сезон порадует зрителей разнообразием локаций. Съемки жизни его персонажа Алексея Леонидовича на острове кардинально отличались от привычной атмосферы криминального Санкт-Петербурга с его дорогими автомобилями. Актер признался, что работа на природе и использование английской речи в диалогах создавали полное ощущение съемок голливудского фильма.

Параллельно с международным розыском в городе разворачивается новая драма. Генерал Кондратьев возвращается на свой пост, что провоцирует новый виток конфликта с полковниками Андреем Михайловым и Юрием Окунько. На фоне ухода Фомы криминальные группировки не смогли поделить сферы влияния, что привело к серии жестоких нераскрытых преступлений. Пытаясь лично задержать подозреваемого по оперативным данным, полковник Михайлов сам попадает в смертельную ловушку.

Андрей Гульнев, исполняющий роль Михайлова, подчеркнул, что его герой часто действует на эмоциях, храня в сердце человечность и сострадание. Эти качества, хоть и противоречат жестким требованиям службы, в критические моменты становятся его главной опорой, особенно когда приходится полагаться на память о бывшем напарнике Семенове.

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