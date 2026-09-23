Татьяна Панфилова оценила финальную стадию благоустройства двора на улице Крупской

В Рязани продолжается реализация программы местных инициатив. Ход работ по благоустройству дворовой территории дома №25 на улице Крупской проинспектировала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Вместе с ней на объекте побывали представители подрядной организации и местные жители.

В рамках проекта здесь проводится замена старого асфальтового покрытия. На данный момент уже обновлены пешеходная дорожка, большая часть придомовой территории и заезды к ней. Ремонт находится на финальной стадии.