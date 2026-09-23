Фото Рязанской городской Думы
Общество

Татьяна Панфилова оценила финальную стадию благоустройства двора на улице Крупской

Олеся Чугунова
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В Рязани продолжается реализация программы местных инициатив. Ход работ по благоустройству дворовой территории дома №25 на улице Крупской проинспектировала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Вместе с ней на объекте побывали представители подрядной организации и местные жители.

В рамках проекта здесь проводится замена старого асфальтового покрытия. На данный момент уже обновлены пешеходная дорожка, большая часть придомовой территории и заезды к ней. Ремонт находится на финальной стадии.

«С жильцами дома №25 мы прошли большой путь перед тем, как работы по благоустройству двора начались. Рада, что сегодня преображение придомовой территории находится на финальной стадии. Жители отмечают, что подрядчик выполняет работы добросовестно и оперативно. Их мнение остается приоритетным для нас», – сказала Татьяна Панфилова.

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