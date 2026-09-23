Фото: Т2
Общество

Т2 усилил связь в Рязани и собрал развлечения, путешествия и сервисы в одну подписку

Реклама: ООО «Т2 Мобайл»; ИНН: 7743895280, erid: 2VtzquvJSXW
Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Технологии всё чаще идут рука об руку с эмоциями и повседневными заботами. Именно об этом представители T2 поговорили с журналистами и блогерами 22 сентября. Директор рязанского филиала компании Ирина Елисеева рассказала, что оператор подготовил для жителей региона.

Один из ярких примеров — подписка MiXX. В неё входят сразу пять онлайн-кинотеатров, Rutube без рекламы, музыка и книги, доступ к нейросетям, бесплатный старт на самокатах и специальные предложения для шопинга. Большая часть сервисов входит в «белый список». Эксперты агентства Frank RG признали MiXX лучшей подпиской по наполнению.

«Люди по-разному проводят свободное время: смотрят фильмы, слушают музыку, читают, путешествуют, пользуются цифровыми сервисами. Поэтому мы собираем в одном предложении то, что может пригодиться в самых разных ситуациях», — рассказала Ирина Елисеева.

Неиспользованные пакеты на тарифе теперь можно обменять на бонусы. Среди предложений — скидка 25% на билеты в кино на «Афише», скидки на смартфоны в салонах T2, доступ к нужным цифровым сервисам и подарки от партнёров.

«Через наше приложение остатки на тарифе легко направить на то, что действительно пригодится. При этом каждый сезон мы обновляем возможности с учётом интересов жителей», — пояснила она.

Специалисты T2 усилили сеть в историческом центре Рязани, в Роще и Дашково-Песочне, а также в Касимове, Скопине, Шилове, Шацке и других населённых пунктах. Покрытие улучшили и на дачных территориях, в загородных посёлках и вдоль региональных участков трасс М-5 «Урал» и Р-132 «Золотое кольцо».

«Качественная связь нужна жителям в городе, за его пределами и в дороге. Поэтому развитие сети продолжается там, где люди живут, работают, отдыхают и проводят свободное время», — подчеркнула Ирина Елисеева.

Любопытная деталь: проблемы со связью далеко не всегда связаны с работой оператора. Бывает, что во дворе в самом центре города сигнал вдруг пропадает. Виной тому банальная физика. Современные дома строят так, что волны просто не могут пройти сквозь препятствие, и возникает слепая зона. Особенно часто это встречается в так называемых домах-«колодцах», где многоэтажка надёжно заслоняет дома поменьше. Также может влиять металлическое покрытие на крышах. Так что, если связь подводит, стоит рассмотреть все факторы, а не только искать виноватого среди операторов.

В поездках тоже важна выгодная связь. Поэтому T2 развивает возможности для абонентов и за границей. Например, оператор предлагает безлимитный интернет бесплатно на 15 дней в 34 странах, а пользователям MiXX — на 22 дня. Ещё одна возможность — бесплатные звонки домой из 70 стран. В число направлений недавно вошли Египет, Япония, США, Индия, Саудовская Аравия и Катар.

При ограничениях мобильного интернета абоненты T2 могут пользоваться более чем 250 сайтами и приложениями из «белого списка». Среди них Госуслуги, навигация, маркетплейсы, банки, соцсети и новостные сервисы. Такие ограничения вводятся компетентными органами в целях безопасности и не связаны с работой сети оператора. Ещё один нюанс: если какой-то сайт не открывается, хотя интернет не глушат, проблема, скорее всего, в самом сайте. Там может использоваться некачественное или ненастроенное оборудование, которое к тому же не зарегистрировано в Роскомнадзоре. Отсюда и сбои.

Ещё одно направление — участие T2 в проекте «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Держатели карты могут подключить тариф с безлимитным интернетом на специальных условиях.

«Т2 и ЕЦК объединили то, что нужно человеку каждый день — связь и цифровые сервисы. Мы даём не просто тариф, а свободу быть на связи и пользоваться всемивозможностями и льготами карты», — отметил директор по развитию Единой цифровой карты жителя Рязанской области Александр Джафаров.

Кстати, сама ЕЦК представляет из себя единую карту, которая заменяет целую кипу документов. В ней хранятся все положенные человеку льготы и выплаты, её можно использовать как пропуск в вузы, школы и как проездной.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Скопине задержали пьяного угонщика автомобиля
Следующая статья
В Госдуме оценили шансы на завершение конфликта на Украине до зимы

Популярные материалы

Политика

Эксперт ВШЭ объяснил, как «адские санкции» США ударят по России

Политолог указал на два фактора, которые сдерживают Вашингтон от эскалации санкционного давления
Интересное

Путину передали старое пророчество монаха с Донбасса, которое начало сбываться

«Бандеровцы всё это замутят»: старец Зосима предвидел события на Украине. Его слова передали президенту. Пророчество сбывается.
Общество

Даже приставы не имеют права трогать эти деньги пенсионеров. Почему банки перестали взыскивать долги 

С 2022 года действует правило прожиточного минимума при списании долгов. Что именно защищено законом и как этим воспользоваться.
Политика

Россия недвусмысленно намекает: немецкий завод полыхает на западе Украины

Чем занимается немецкая компания, почему ее производство оказалось под ударом и что это значит для украинского автопрома — коротко о главном.
Общество

Ушла из жизни журналист и фотохудожник Ольга Иордан 

Она стояла у истоков создания информационного агентства «7 новостей» — в той самой группе энтузиастов, которые первыми в Рязани сообщали жителям главные новости города и страны в сети Интернет.
Темы
Общество

Татьяна Панфилова оценила финальную стадию благоустройства двора на улице Крупской

Вместе с ней на объекте побывали представители подрядной организации и местные жители.
Общество

Павел Малков представил опыт рязанского центра «Сосновый бор»

Гости посетили регион с рабочей поездкой.
Общество

Павел Малков сообщил об открытии в Рязанской области «Школы адаптивного картинга для ветеранов СВО»

Занятия будут проходить на картодроме «Атрон» в Секиотове.
Культура и события

В Рязани пройдёт V Фестиваль кино «Образ»

В субботу, 26 сентября 2026 года, в кинозале областной библиотеки им. Горького состоится юбилейный V Фестиваль рязанского кино «Образ».
Культура и события

В «Марко Молл» пройдет Фестиваль интеллектуальных видов спорта

Торгово‑развлекательный центр «Марко Молл» приглашает на Фестиваль интеллектуальных видов спорта, который объединит любителей логики и стратегии всех уровней подготовки — от новичков до опытных игроков.
Общество

В Рязанской области заработала «Карта укрытий»

Жителям Рязанской области стал доступен новый цифровой сервис — чат-бот «Карта укрытий».
Общество

Павел Малков обсудил сроки капремонта дорог в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального Правительства 22 сентября, где главной темой стал капитальный ремонт автодорог.
Интересное

Народные приметы 23 сентября, что нельзя делать в день Петра и Павла Рябинников

Считалось, что собранная вовремя ягода убережёт двор от болезней и злых сил до следующего сезона.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье