Т2 усилил связь в Рязани и собрал развлечения, путешествия и сервисы в одну подписку

Технологии всё чаще идут рука об руку с эмоциями и повседневными заботами. Именно об этом представители T2 поговорили с журналистами и блогерами 22 сентября. Директор рязанского филиала компании Ирина Елисеева рассказала, что оператор подготовил для жителей региона.

Один из ярких примеров — подписка MiXX. В неё входят сразу пять онлайн-кинотеатров, Rutube без рекламы, музыка и книги, доступ к нейросетям, бесплатный старт на самокатах и специальные предложения для шопинга. Большая часть сервисов входит в «белый список». Эксперты агентства Frank RG признали MiXX лучшей подпиской по наполнению.

«Люди по-разному проводят свободное время: смотрят фильмы, слушают музыку, читают, путешествуют, пользуются цифровыми сервисами. Поэтому мы собираем в одном предложении то, что может пригодиться в самых разных ситуациях», — рассказала Ирина Елисеева.

Неиспользованные пакеты на тарифе теперь можно обменять на бонусы. Среди предложений — скидка 25% на билеты в кино на «Афише», скидки на смартфоны в салонах T2, доступ к нужным цифровым сервисам и подарки от партнёров.

«Через наше приложение остатки на тарифе легко направить на то, что действительно пригодится. При этом каждый сезон мы обновляем возможности с учётом интересов жителей», — пояснила она.

Специалисты T2 усилили сеть в историческом центре Рязани, в Роще и Дашково-Песочне, а также в Касимове, Скопине, Шилове, Шацке и других населённых пунктах. Покрытие улучшили и на дачных территориях, в загородных посёлках и вдоль региональных участков трасс М-5 «Урал» и Р-132 «Золотое кольцо».

«Качественная связь нужна жителям в городе, за его пределами и в дороге. Поэтому развитие сети продолжается там, где люди живут, работают, отдыхают и проводят свободное время», — подчеркнула Ирина Елисеева.

Любопытная деталь: проблемы со связью далеко не всегда связаны с работой оператора. Бывает, что во дворе в самом центре города сигнал вдруг пропадает. Виной тому банальная физика. Современные дома строят так, что волны просто не могут пройти сквозь препятствие, и возникает слепая зона. Особенно часто это встречается в так называемых домах-«колодцах», где многоэтажка надёжно заслоняет дома поменьше. Также может влиять металлическое покрытие на крышах. Так что, если связь подводит, стоит рассмотреть все факторы, а не только искать виноватого среди операторов.

В поездках тоже важна выгодная связь. Поэтому T2 развивает возможности для абонентов и за границей. Например, оператор предлагает безлимитный интернет бесплатно на 15 дней в 34 странах, а пользователям MiXX — на 22 дня. Ещё одна возможность — бесплатные звонки домой из 70 стран. В число направлений недавно вошли Египет, Япония, США, Индия, Саудовская Аравия и Катар.

При ограничениях мобильного интернета абоненты T2 могут пользоваться более чем 250 сайтами и приложениями из «белого списка». Среди них Госуслуги, навигация, маркетплейсы, банки, соцсети и новостные сервисы. Такие ограничения вводятся компетентными органами в целях безопасности и не связаны с работой сети оператора. Ещё один нюанс: если какой-то сайт не открывается, хотя интернет не глушат, проблема, скорее всего, в самом сайте. Там может использоваться некачественное или ненастроенное оборудование, которое к тому же не зарегистрировано в Роскомнадзоре. Отсюда и сбои.

Ещё одно направление — участие T2 в проекте «Единая цифровая карта жителя Рязанской области». Держатели карты могут подключить тариф с безлимитным интернетом на специальных условиях.

«Т2 и ЕЦК объединили то, что нужно человеку каждый день — связь и цифровые сервисы. Мы даём не просто тариф, а свободу быть на связи и пользоваться всемивозможностями и льготами карты», — отметил директор по развитию Единой цифровой карты жителя Рязанской области Александр Джафаров.

Кстати, сама ЕЦК представляет из себя единую карту, которая заменяет целую кипу документов. В ней хранятся все положенные человеку льготы и выплаты, её можно использовать как пропуск в вузы, школы и как проездной.