Рязанский флаг развернули на острове Шумшу Сахалинской области

Комитет по делам молодежи Рязанской области сообщил подробности исторической экспедиции на остров Шумшу Сахалинской области. Масштабный проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и программы «Больше, чем путешествие».

Организатором поездки выступил Роспатриотцентр Федерального агентства по делам молодежи. Главная цель инициативы — увековечить память воинов-дальневосточников и воспитать у молодого поколения уважение к подвигам защитников Отечества. Кроме того, проект направлен на развитие познавательного туризма.

В 2026 году участниками экспедиции стали педагоги, историки, активисты молодежных туристических групп и представители «Поискового движения России» из разных регионов страны. На Курильском архипелаге они посетили места решающей битвы 1945 года, прослушали лекции и провели патриотическую акцию, приуроченную к Году единства народов России.

Центральным событием стало развертывание на острове Шумшу масштабного полотна площадью 3 тысячи квадратных метров. На нем изображены флаги всех субъектов Российской Федерации, в том числе Рязанской области.

По итогам экспедиций 2025–2026 годов созданы уникальные просветительские материалы: аудиогиды, видеоэкскурсии и подкасты. Их планируется использовать в образовательных учреждениях региона, а также в музейной и патриотической работе с молодежью.