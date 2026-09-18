Фото Правительства Рязанской области
Общество

Рязанский флаг развернули на острове Шумшу Сахалинской области

Олеся Чугунова
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Комитет по делам молодежи Рязанской области сообщил подробности исторической экспедиции на остров Шумшу Сахалинской области. Масштабный проект реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и программы «Больше, чем путешествие».

Организатором поездки выступил Роспатриотцентр Федерального агентства по делам молодежи. Главная цель инициативы — увековечить память воинов-дальневосточников и воспитать у молодого поколения уважение к подвигам защитников Отечества. Кроме того, проект направлен на развитие познавательного туризма.

В 2026 году участниками экспедиции стали педагоги, историки, активисты молодежных туристических групп и представители «Поискового движения России» из разных регионов страны. На Курильском архипелаге они посетили места решающей битвы 1945 года, прослушали лекции и провели патриотическую акцию, приуроченную к Году единства народов России.

Центральным событием стало развертывание на острове Шумшу масштабного полотна площадью 3 тысячи квадратных метров. На нем изображены флаги всех субъектов Российской Федерации, в том числе Рязанской области.

По итогам экспедиций 2025–2026 годов созданы уникальные просветительские материалы: аудиогиды, видеоэкскурсии и подкасты. Их планируется использовать в образовательных учреждениях региона, а также в музейной и патриотической работе с молодежью.

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