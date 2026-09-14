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Общество

Отключение света в Рязани 14 сентября: список улиц

Алексей Самохин
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В Рязани утром 14 сентября произошло отключение электричества на 16 улицах. Причиной стало технологическое нарушение, сообщили в АО «РГРЭС».

Свет пропал в 07:48. Под отключение попали улицы 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 7-я Линия, 14-я Линия, Ленинского Комсомола, а также 4-й, 5-й, 6-й и 7-й проезды Осипенко.

Электроснабжение отсутствует и на улицах Островского, Стройкова, Гагарина, Татарской, Дзержинского и Пушкина.

Аварийная бригада уже работает на месте. Специалисты локализуют поврежденный участок сети, после чего начнут восстанавливать подачу электричества.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения составляет два часа.

Жители могут уточнить информацию об отключении по телефону: 55-01-12.

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