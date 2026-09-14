Рязанская область заняла 45-е место по уровню безработицы

Рязанская область заняла 45-е место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы по итогам второго квартала 2026 года. Исследование подготовили эксперты РИА Новости на основе данных Росстата.

На общероссийском уровне показатель составил 2,2%. По сравнению со вторым кварталом 2025 года он не изменился. При этом число безработных за год уменьшилось на 9,8 тысячи человек, или на 0,6%.

В Рязанской области показатель оказался выше общероссийского уровня. Регион расположился в середине рейтинга, тогда как лидерами стали Нижегородская и Калужская области, где безработица составила менее 1%.

Еще в четырех регионах показатель достиг 1%, это Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Новгородская область и Хакасия. Всего в 16 субъектах России уровень безработицы оказался ниже 1,5%.

В 55 регионах безработица оказалась ниже среднего показателя по стране. Еще в четырех субъектах она совпала с общероссийским уровнем. В 26 регионах показатель превысил 2,2%.

Самая сложная ситуация сохраняется на Северном Кавказе. В двух регионах безработица превысила 10%, а замкнула рейтинг Ингушетия с показателем 22,6%. Следом оказался Дагестан.

В целом уровень безработицы в России держится ниже 3% с конца 2023 года. При этом россияне стали немного дольше искать работу.

Во втором квартале 2026 года средний срок поиска занял 5,5 месяца против 5,2 месяца годом ранее. Доля людей, которые находятся в состоянии застойной безработицы и ищут работу год и более, выросла с 12,1% до 13,2%.

Снижение безработицы в большинстве регионов происходит на фоне сохраняющегося спроса работодателей на сотрудников.