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Политика

Колесник объяснил, откуда могли запустить дроны по Нижнекамску

Алексей Самохин
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Депутат Госдумы Андрей Колесник допустил, что украинские беспилотники могли атаковать Нижнекамск с территории Сумской или Харьковской области. По его словам, также нельзя исключать работу диверсионных групп внутри России.

Член комитета Госдумы по обороне отметил, что для установления маршрута беспилотников необходимо выяснить направление их прилета. Колесник считает, что украинские военные чаще запускают дроны из приграничных с Россией регионов.

«Надо посмотреть еще, откуда был прилет. В основном они запускают из Сумской, Харьковской областей. Работают, скажем, ближе к России», — рассказал депутат «Ленте.ру».

При этом Колесник не исключил, что отдельные беспилотники могли запускать непосредственно с российской территории. Он предположил, что для этого могут использоваться в том числе реки.

«Где-то дроны могут работать с нашей территории. Например, могут работать с рек», — заключил парламентарий.

Атака беспилотников на Нижнекамск произошла утром 13 сентября. Город находится примерно в 1200 километрах от российско-украинской границы. По последним данным, в результате удара пострадали 14 человек. Трое раненых остаются в больнице, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно. Еще два человека погибли.

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