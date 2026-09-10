Минобороны сообщило об ударах по портам и судам Украины ночью 10 сентября

Российские военные ночью нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ударные беспилотники поразили склад БПЛА в Николаеве. Там хранились беспилотники, предназначенные для обеспечения украинских военных.

Еще несколько объектов атаковали в порту Черноморска Одесской области. Речь идет об инфраструктуре распределительного центра таможенного терминала, которую использовали для разгрузки и хранения военных грузов, поступающих из других стран.

Кроме того, российские военные заявили о поражении двух сухогрузов, следовавших морем в порт Одессы. На судах, как утверждается, доставлялись грузы для ВСУ. Вместе с сухогрузами был поражен сопровождавший их буксир.

Минобороны России не уточнило тип и объем грузов, находившихся на судах.