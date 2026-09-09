БК «Рязань» узнал соперников по чемпионату ЦФО-2026/2027

Стал известен состав участников чемпионата ЦФО-2026/2027. Об этом сообщается на странице баскетбольного клуба «Рязань».

Меньше месяца осталось до начала очередного чемпионата Центрального федерального округа по баскетболу. В сезоне-2026/2027 в дивизионе «ЦФО» на старт выйдут семь клубов, что на четыре меньше, чем год назад.

Еще по ходу прошлого сезона, не доиграв первый круг, в связи с недостаточным финансированием с розыгрыша снялись сразу два коллектива – БК «Белгород» (Белгородская область) и БК «ОрелГУ» (Орловская область).

От участия в предстоящем чемпионате отказались БК «Тамбов-2» (Тамбовская область) и ССК ВО — СШОР №9 (Воронеж). Пополнения на сей раз не оказалось.

Состав участников чемпионата ЦФО 2026/2027 годов:

1. ЦИВС /Тульская область/

2. БК «Рязань» /Рязанская область/

3. БК «Русичи-2» /Курск/

4. БК «Тверь-СШОР» /Тверь/

5. БК «Десна-2» /Брянская область/

6.БК «Владимирские львы-ВлГУ» /Владимир/

7. БК «Грин Хилл» /Липецкая область/

Как и в прежние годы, старт чемпионата ЦФО намечен на первую декаду октября.