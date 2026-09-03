Легенда рязанского футбола Олег Елисеев назначен главным тренером ФК «Рязань-2»

В структуре футбольного клуба «Рязань» произошло важное кадровое назначение. Новым главным тренером молодежной команды «Рязань-2» стал мастер спорта России, обладатель тренерской лицензии категории B-UEFA и абсолютный рекордсмен регионального футбола Олег Елисеев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Олег Елисеев по праву считается символом клубного патриотизма в Рязани. Практически всю свою игровую карьеру он посвятил командам родного региона, выступая за «Спартак», «Звезду» и ФК «Рязань».

На счету специалиста знаковая статистика: ровно 600 матчей в первенствах страны и Кубке России. Весной 2018 года он обошел предыдущего рекордсмена Владимира Иванова (548 игр), став абсолютным лидером в истории рязанского футбола. Свой прощальный, 600-й матч 40-летний капитан провел 26 мая 2019 года в домашней игре против брянского «Динамо».

Завершив карьеру игрока, Олег Елисеев не покинул родную структуру. С 2019 по 2024 год он работал в тренерском штабе основной команды ФК «Рязань», а в последнее время успешно передавал свой богатый опыт воспитанникам клубной Футбольной академии. Теперь он делает следующий шаг, принимая под свое начало молодежный состав.

Перед новым главным тренером «Рязани-2» стоят амбициозные задачи: развитие и раскрытие потенциала молодых рязанских талантов, подготовка качественного резерва для основной команды клуба, борьба за лидирующие позиции в турнирной таблице первенства СФФ «Центр».

В клубе выразили уверенность, что рязанская молодежь будет расти и учиться побеждать под руководством абсолютной легенды местного футбола, пожелав Олегу Елисееву плодотворной работы, надежного контакта с игроками и больших побед.