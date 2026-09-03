Курьер телефонных мошенников получил 5 тысяч рублей за кражу 1,5 миллиона у рязанки

Следственный отдел ОМВД России по Московскому району Рязани завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца Республики Бурятия. Молодого человека обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, инцидент произошел в июле 2026 года. Злоумышленники позвонили 37-летней жительнице Рязани, представившись сотрудниками Росфинмониторинга и портала «Госуслуги». Мошенники сообщили женщине ложную информацию о якобы имевших место попытках несанкционированного списания средств с ее банковских счетов.

Используя методику психологического давления, преступники убедили потерпевшую, что для спасения денег их необходимо срочно обналичить и передать через специального курьера для зачисления на «безопасный счет» в казначействе. Находясь в растерянности и не проверив информацию, женщина сняла 1,5 млн рублей, сложила их в пакет и передала прибывшему к ее дому молодому человеку.

Фигурант дела, временно проживавший в Москве, нашел эту «работу» через интернет, откликнувшись на вакансию курьера по «доставке ценных бумаг». Следствие установило, что молодой человек осознавал противоправный характер своих действий, но согласился на предложение.

Получив задание приехать в Рязань, он забрал деньги у потерпевшей, после чего передал их другому курьеру. За свои услуги, поставившие под угрозу финансовую безопасность человека, фигурант получил от кураторов вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

Вскоре после преступления злоумышленник был задержан в Москве сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из Московского района Рязани. На время предварительного следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.