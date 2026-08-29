В Скопинском округе раскрыли кражу, совершённую из мести бывшей возлюбленной

В деревне Софиевка Скопинского района произошла необычная кража, раскрытая по горячим следам. Местная жительница, вернувшись домой после непродолжительного отсутствия, обнаружила разбитое стекло в окне. Пропажей оказался металлоискатель, принадлежащий её нынешнему сожителю. Женщина сразу обратилась в межмуниципальный отдел МВД «Скопинский».

Полицейские опросили соседей и восстановили картину событий. Очевидцы видели подозрительного мужчину возле дома накануне вечером. По приметам потерпевшая опознала своего бывшего возлюбленного — 50-летнего жителя соседнего округа, с которым они расстались около года назад. Женщина вспомнила, что экс-партнёр мог затаить обиду.

Сыщики вышли на след злоумышленника и нашли пропажу у него дома — металлоискатель был спрятан под кроватью. Мужчину задержали, украденное изъяли.

Как выяснилось, поводом для преступления стала ревность. Узнав, что бывшая пассия нашла нового спутника жизни, мужчина решил отомстить. Приехав к её дому, он разбил окно, проник внутрь и забрал металлоискатель, предположив, что тот принадлежит сопернику. Дома он так и не решил, что делать с техникой: сначала хотел продать, потом подумывал поискать с ним клады, но реализовать планы помешали полицейские.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.