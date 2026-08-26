Общество

Лидеров рынка банков для частного капитала назвал Forbes

Олеся Чугунова
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Оценка лучших Private Banking России проводилась на основе числа клиентов и объема активов, рейтингов ведущих российских агентств, условий по сберегательным и инвестиционным продуктам, количества офисов, а также голосования участников рынка. Сегмент управления крупным частным капиталом в последние годы заметно изменился: после ухода иностранных игроков сегмент практически полностью стал локальным. В самом рейтинге участников традиционно делят не по жёсткой шкале, а на несколько групп — «платина», «золото», «серебро» и «бронза».
 
Forbes включил ВТБ в платиновую группу рейтинга банков для крупного частного капитала — шестой год подряд банк возглавляет список игроков сегмента. Число клиентов ВТБ Private Banking достигло почти 123 тыс. человек, а портфель под управлением превысил 9 трлн рублей, увеличившись за год в 1,5 раза.
 
«Управление капиталом — это, по сути, управление будущим: детей, семьи, бизнеса, наследием, которое останется следующим поколениям», — прокомментировала старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

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