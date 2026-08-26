Изображение от freepik
Новости России

Кардиолог высказался о причине остановки сердца у 14-летнего баскетболиста

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Одной из наиболее распространенных причин внезапной остановки сердца является аномальное распределение сосудов, заявил в беседе с «АиФ» кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Накануне во время тренировки умер 14‑летний баскетболист, сын главного тренера БК «Химки» и молодежной сборной России U20 Романа Семернинова. По данным источников, к этому привела внезапная остановка сердца. Трагедия произошла в день 45‑летия отца мальчика.

Собеседник издания отметил, что точная причина случившегося неизвестна. При этом юноши и мужчины чаще страдают от остановки сердца.

«Одна из них — аномальное распределение сосудов, которое при чрезмерной нагрузке не обеспечивает сердце кислородом, и происходит остановка сердца», — рассказал Кондрахин.

По его словам, синдром внезапной смерти — это медицинский диагноз, при котором человек умирает без каких-либо явных признаков болезни.

Федерация баскетбола и спортивные сообщества по всей стране выразили поддержку Роману Семернинову и его близким.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Лидеров рынка банков для частного капитала назвал Forbes

Популярные материалы

Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Общество

Названы шесть рязанских школ с низкими образовательными результатами

Для отстающих образовательных учреждений выбрали кураторов.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует День города: полная программа мероприятий

В этом году День города Рязани обещает стать по-настоящему масштабным и семейным праздником. С 25 по 30 августа гуляния развернутся не только на центральных площадях, но и в парках, скверах и даже во дворах.
Интересное

Жириновский предсказал печальный финал «евросказки»: их пустят на кровавый фарш

«Пушечное мясо» — так Жириновский называл их. Европа действует по описанному политиком сценарию.
Темы
Новости России

Воронежцы сообщили о громком взрыве над городом

Над Воронежем вечером в среду раздался громкий звук, похожий...
Новости России

Эксперт раскрыл детали атаки ВСУ на сгоревший склад WB в Котовске

Атака украинских дронов на логистический комплекс Wildberries в Котовске...
Новости России

Юрист рассказал, когда остановят расследование дела Усольцевых

Расследование дела по факту исчезновения семьи Усольцевых в красноярской...
Новости России

Москвичка узнала спустя 15 лет, что стоматолог затолкал ей часть зуба внутрь головы

Жительница Москвы случайно обнаружила спустя 15 лет, что стоматолог...
Новости России

Mash: столкнувшимся с Aurus Слуцкого байкером оказался известный бармен

За рулем мотоцикла, врезавшегося накануне в Aurus, на котором...
Новости России

Коц назвал пять целей прилета директора ЦРУ в Москву

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть...
Новости России

К смертельному пожару на Амурском ГХК могла привести спешка при строительстве

Причиной пожара на Амурском газохимическом комплексе могла стать спешка...
Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье