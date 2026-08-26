Кардиолог высказался о причине остановки сердца у 14-летнего баскетболиста

Одной из наиболее распространенных причин внезапной остановки сердца является аномальное распределение сосудов, заявил в беседе с «АиФ» кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Накануне во время тренировки умер 14‑летний баскетболист, сын главного тренера БК «Химки» и молодежной сборной России U20 Романа Семернинова. По данным источников, к этому привела внезапная остановка сердца. Трагедия произошла в день 45‑летия отца мальчика.

Собеседник издания отметил, что точная причина случившегося неизвестна. При этом юноши и мужчины чаще страдают от остановки сердца.

«Одна из них — аномальное распределение сосудов, которое при чрезмерной нагрузке не обеспечивает сердце кислородом, и происходит остановка сердца», — рассказал Кондрахин.

По его словам, синдром внезапной смерти — это медицинский диагноз, при котором человек умирает без каких-либо явных признаков болезни.

Федерация баскетбола и спортивные сообщества по всей стране выразили поддержку Роману Семернинову и его близким.