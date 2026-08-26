Юрист рассказал, когда остановят расследование дела Усольцевых

Расследование дела по факту исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге могут приостановить после истечения срока предварительного следствия, заявил РИА Новости юрист Иван Соловьев.

По его словам, исходя из практики, основанием для принятия такого решения может стать отсутствие результатов поисков. При этом достоверной информации о том, что произошло с туристами, до сих пор нет.

«Максимальный срок для продления предварительного следствия — 12 месяцев», — отметил Соловьев.

Ранее СК возбудил дело по факту исчезновения Усольцевых по статье об убийстве двух или более лиц, однако приоритетной остается версия о несчастном случае.

Собеседник агентства добавил, что по-прежнему нет ни одной достоверной версии о том, что случилось с семьей, как и подозреваемого, что также может привести к приостановке расследования.

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Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили.