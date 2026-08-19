В Анапе заметили ярко-розовых голубей, часть окрашенных птиц погибла

На улицах Анапы местные жители заметили стаю голубей с неестественным ярко-розовым окрасом. Часть птиц оказалась мертва. Об этом сообщает канал SHOT.
Птицы с искусственным окрасом обосновались возле старого кинотеатра на улице Крымской. По словам очевидцев, среди розовых голубей есть как живые, так и погибшие — несколько птиц лежат прямо на траве.
Происхождение необычной стаи пока остаётся загадкой. Местные жители выдвигают две основные версии: птицы могли сбежать от живодёров, которые красят голубей для платных фотосессий с туристами — яркий окрас делает птиц «аттракционом» для курортных снимков, голуби могли стать «участниками» гендер-пати.
Полиция Анапы проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с животными.
«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками ОМВД России по г. Анапе выявлен пост, содержащий признаки возможного жестокого обращения с птицами. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее завершении будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении полиции.