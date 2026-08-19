В Анапе заметили ярко-розовых голубей, часть окрашенных птиц погибла

На улицах Анапы местные жители заметили стаю голубей с неестественным ярко-розовым окрасом. Часть птиц оказалась мертва. Об этом сообщает канал SHOT.

Птицы с искусственным окрасом обосновались возле старого кинотеатра на улице Крымской. По словам очевидцев, среди розовых голубей есть как живые, так и погибшие — несколько птиц лежат прямо на траве.

Происхождение необычной стаи пока остаётся загадкой. Местные жители выдвигают две основные версии: птицы могли сбежать от живодёров, которые красят голубей для платных фотосессий с туристами — яркий окрас делает птиц «аттракционом» для курортных снимков, голуби могли стать «участниками» гендер-пати.

Полиция Анапы проводит проверку по факту возможного жестокого обращения с животными.