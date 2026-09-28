Путин увеличил штатную численность ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличивает штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 441 630 человек. Из них 1 550 500 составят военнослужащие.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Правительству поручено выделить Минобороны средства из федерального бюджета, необходимые для выполнения указа.
Согласно предыдущему решению, штатная численность военнослужащих составляла 1,535 млн человек.
Таким образом, число военнослужащих в штатной численности ВС РФ увеличится на 15,5 тысячи человек.