Водитель и пассажир Haval погибли в ДТП с грузовиком в Рязанском округе

Смертельное ДТП произошло в Рязанском муниципальном округе. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли два человека.
Инцидент произошел 28 сентября около 17:00 на 14-м километре автомобильной дороги «Рязань — Спасск — Ижевское — Лакаш». По предварительным данным, на данном участке произошло столкновение грузового автомобиля марки «Шакман» и легкового кроссовера «Хавал».
Удар оказался настолько сильным, что водитель и пассажир, находившиеся в салоне легкового транспортного средства, скончались на месте происшествия до приезда медиков.
В настоящее время на месте трагедии продолжает работать следственно-оперативная группа регионального управления МВД.