В региональном парламенте обсудили введение в Рязанской области запрета розничной продажи вейпов

В понедельник, 28 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Рязанской областной Думы по экономическим вопросам. Ключевой темой обсуждения стало рассмотрение во втором чтении проекта закона «Об установлении на территории Рязанской области запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина». Для финальной проработки документа перед его вынесением на пленарное заседание на площадке парламента собрались депутаты, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

Открыл обсуждение и выступил модератором дискуссии председатель профильного комитета законодательного собрания Александр Жукаев. Он напомнил, что разработка документа стала возможна после того, как в июне текущего года Государственная Дума России приняла федеральный закон, наделяющий субъекты правом вводить запрет на розничную продажу вейпов. Единогласно поддержанная нижней палатой российского парламента инициатива стала ответом на многочисленные обращения родительского сообщества, учителей и медицинских работников.

В Рязанскую областную Думу проект закона внесен депутатами фракции партии «Единая Россия». Документ предполагает установление на территории региона полного запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина сроком на 5 лет – с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Согласно пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях защиты населения, в первую очередь детей и подростков, от вовлечения в потребление никотина и изделий, его содержащих. Авторы инициативы также отмечают, что согласно последним исследованиям, «электронные сигареты наносят сильный вред сердечно-сосудистой системе, потребление никотинсодержащей продукции повышает риск инфарктов и инсультов, заболеваемости легких среди потребителей».

– Областная Дума приняла этот законопроект в первом чтении 19 августа. После проводились различные совещания и обсуждения в общественных организациях и в публичном поле. Депутатский корпус специально взял паузу, чтобы учесть все нюансы, – сказал, обращаясь к собравшимся, Александр Жукаев.

Мнение молодежных общественных объединений на заседании представил председатель Молодежного парламента при Рязанской областной Думе Владимир Крысанов:

– Вопрос о запрете розничной продажи вейпов остро стоит на повестке дня. Мы с апреля текущего года сначала при содействии Молодежного парламента при Государственной Думе, потом своими силами совместно с региональным отделением движения «Здоровое Отечество» проводили мониторинг точек продажи никотинсодержащей продукции, составляли акты, которые потом передавались в надзорные органы. Видели немало нарушений не только по механизму продажи, но и по качеству продукции. Например, через систему «Честный знак» выявляли запрещенные к продаже некоторые виды продукции. Штрафы, конечно, предусмотрены, но они не сильно бьют по карману торговых компаний. Считаем, что закон нужен, – заявил Владимир Крысанов.

Парламентарий Татьяна Баринова в ходе дискуссии обратила внимание на негативные последствия курения электронных сигарет на здоровье и попросила представителя профильного ведомства рассказать о ситуации с заболеваемостью в регионе. Заместитель министра здравоохранения области Владимир Хоминец подтвердил, что вейпинг, который активно пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, в реальности наносит непоправимый вред здоровью курящего:

– Употребление данной продукции вызывает тяжелое и стремительное развитие болезни. Буквально в текущем году у нас уже был один случай: у подростка буквально за 3 месяца курения данной продукции произошло разрушение легочных тканей. В сравнении с 2025 годом, у нас на 20% увеличился уровень госпитализации, – сообщил представитель минздрава. – Медицинское сообщество однозначно за принятие данного законопроекта.

От лица бизнес-сообщества выступил первый заместитель президента Союза «Торгово-промышленная палата Рязанской области» (ТПП) Евгений Сорокин:

– Мы поддерживаем высокую озабоченность общества распространением вейпов, ведь это затрагивает жизнь подрастающего поколения. Мы полностью поддерживаем эту законодательную инициативу, – подчеркнул представитель ТПП. – Но в то же время мы понимаем, что ограничение предложения должно быть чем-то заменено, молодежи надо что-то дать. Поэтому мы предлагаем параллельно задуматься о разработке молодежной программы для того, чтобы сместить акцент от курения к каким-то более позитивным действиям.

По мнению Евгения Сорокина, к масштабной информационно-пропагандистской работе следует привлекать лидеров молодежной среды, развивать альтернативные варианты занятости (творческие кружки, спортивные секции, занятия по интересам), активнее заниматься профориентационной деятельностью.

В ходе дискуссии было отмечено, что региональный проект закона разработан с участием прокуратуры Рязанской области. Позицию надзорного ведомства представила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Елена Кондрашкина. Она отметила, что полный запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них устраняет наиболее доступный канал приобретения данной продукции.

– Эта мера дополняет существующие федеральные ограничения и создает единый правовой механизм противодействия распространению никотинсодержащей продукции среди несовершеннолетних. Конечно, мы осознаем, что принятие регионального закона не решит задачу полностью. Сохраняются риски нелегального оборота, дистанционной торговли, ввоза из соседних регионов, но вместе с тем правовая защита не может быть поставлена в зависимость от потенциальных способов ее обхода. Поэтому введение запрета на розничную продажу в сочетании с административной ответственностью, механизмами лицензирования и системой обязательной маркировки формирует комплексный подход решения данной проблемы, – подытожила Елена Кондрашкина.

По итогам обсуждения представители профильного комитета рекомендовали депутатам Рязанской областной Думы принять проект закона во втором окончательном чтении. Пленарное заседание регионального парламента состоится во вторник, 29 сентября.