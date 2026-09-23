Дарья Кислицына
Власть и политика

«Новые люди»: Дарья Кислицына будет представлять интересы жителей Рязанской области в Госдуме

Алексей Самохин
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В Рязанской области завершились трехдневные выборы в Госдуму, уже подведены итоги. По результатам голосования впервые регион в Госдуме будет представлять депутат от партии «Новые люди». Эксперт-регионалист, кандидат политических наук Дарья Кислицына. Она баллотировалась по списку от территориальной группы №25, куда вошла Рязанская область.

Дарья Кислицына поблагодарила жителей Рязанской области за участие в голосовании и проектах партии. 

«Впереди — новые задачи, новый статус депутата Госдумы и еще больше ответственности перед дорогими избирателями, перед партией и перед любимой страной, – высказалась Дарья Кислицына. – За кампанию были десятки встреч с жителями, отработаны сотни обращений, дебаты с конкурентами и наша большая программа «12 шагов к стране, в которой хочется жить», с которой мне очень хотелось познакомить каждого россиянина. За каждой цифрой — конкретные люди, их истории, вопросы и надежды. Спасибо тысячам жителей Рязанской области, которые поддержали нас и доверились. Впереди много работы, в том числе и преодолении уже начатых проектов». 

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на пресс-конференции по итогам выборов отметил проект по благоустройству городских пространств «Городские решения», который получил второе дыхание и обновился благодаря Дарье Кислицыной. 

«Интересно то, что Дарья много занималась тем, что нашей партии так важно: это работа с регионами, развитие городов и регионов. Дарья в партии чуть меньше года, но уже запустила большой проект “Городские решения”, который появился весной и летом более чем в тридцати регионах. Благодаря проекту наши города становятся современнее, интереснее и ярче. Я очень надеюсь, что эту работу Дарья будет продолжать», — отметил Нечаев. 

Ранее Дарья Кислицына сообщала, что специализируется по трем направлениям. Это городская среда и участие жителей в ее развитии, новая региональная экономика, включая малый бизнес, самозанятых, креативные индустрии, локальные производства и народные художественные промыслы. И третье – возвращение возможностей в регионы, чтобы молодежь видела для себя перспективы не только в столицах, но и на своей малой родине. В Рязани под руководством Дарьи Кислицыной в рамках проекта «Городские решения» был благоустроен сквер в микрорайоне Соколовка. Работы по проекту будут продолжены. 

По данным источников, с большой долей вероятности в Государственной Думе Дарья Кислицына возглавит один из комитетов, связанный с развитием регионов. 

Справка: 

Дарья Кислицына — эксперт-регионалист, кандидат политических наук, координатор федерального проекта «Городские решения», победитель конкурса «Лидеры России. Политика». Окончила факультет политологии МГУ им. М. В. Ломоносова в 2011 году, аспирантуру – в 2014 году.

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