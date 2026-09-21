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Власть и политика

Рязанский избирком рассказал о жалобах во время выборов в Государственную Думу

Анастасия Мериакри
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В понедельник, 21 сентября, на 219-м заседании Избирательная комиссия Рязанской области официально подвела и утвердила итоги избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы. По оценке главы ведомства Андрея Сидоренко, голосование прошло в спокойной, легитимной и по-настоящему праздничной атмосфере, несмотря на беспрецедентный уровень внешних угроз.

За ходом голосования следили более 3860 наблюдателей. Особое внимание было уделено международному присутствию: избирательные участки в Рязани посетили генерал-майор Валерий Гайдукевич (Республика Беларусь) и Кутбидин Бурханов (Узбекистан). Кроме того, положительную оценку организации процесса дали 12 электоральных экспертов из девяти стран, участвующих в программе Международного фестиваля молодежи.

Высокий уровень подготовки был обеспечен благодаря масштабной предварительной работе. В рамках проекта «ИнформУИК» 2830 членов участковых комиссий обошли 445 342 домовладения, обеспечив стопроцентный охват региона и личное информирование каждого избирателя.

Непосредственно в дни голосования комфорт и доступность среды на участках обеспечивали 196 волонтеров. Формирование этого корпуса проходило во взаимодействии с Комитетом по делам молодежи Рязанской области, а операторами выступили Центр поддержки добровольчества региона и рязанский «Добро.Центр».

Высокую оценку работе избирательных комиссий дала Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, посетившая регион 19 сентября. Она отметила отличный уровень подготовки участков, безбарьерную среду и строгое соблюдение мер безопасности.

Подводя итоги, председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко подчеркнул, что все обращения граждан были рассмотрены в установленные сроки, а жалоб, способных повлиять на итоги волеизъявления, не поступило.

«Эта кампания была беспрецедентной по уровню угроз, но все они были преодолены. Выборы прошли легитимно, открыто и при этом в по-настоящему праздничной атмосфере. Спасибо членам комиссий за стойкость и точность в каждой процедуре, наблюдателям и волонтерам за то, что сделали процесс доступным для каждого. И, конечно, спасибо избирателям. Ваше участие — главная оценка доверия к системе!» — резюмировал Андрей Сидоренко.

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