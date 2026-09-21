Опубликованы итоги выборов в Госдуму РФ в Рязанской области

Избирательная комиссия Рязанской области на своем 219-м заседании официально подвела окончательные итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
Голосование в регионе проходило в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Для обеспечения избирательного процесса были открыты 960 участков по всей области. Активность граждан оказалась высокой: общая явка избирателей составила 56,57%, что в абсолютных цифрах соответствует 484 075 жителям региона, принявшим участие в волеизъявлении.
Распределение голосов среди политических партий выглядело следующим образом:
- «Единая Россия» — 61,02%
- КПРФ — 12,23%
- ЛДПР — 9,02%
- «Новые люди» — 6,32%
- «Справедливая Россия» — 4,85%
- «Пенсионеры России» — 2,67%
В одномандатных избирательных округах победу одержали:
- В Рязанском одномандатном избирательном округе № 157 уверенную победу одержал Андрей Красов («Единая Россия»), набравший 56,75% голосов.
- В Скопинском одномандатном избирательном округе № 158 победу одержала Лиана Пепеляева («Единая Россия») с результатом 58,47%.