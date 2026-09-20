Изображение: t.me/cikrossii
Власть и политика

Как голосуют в Рязани и области. Данные по двум дням от Избиркома

Алексей Самохин
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По данным Избиркома Рязанской области, по итогам двух дней голосования на выборах в Госдуму явка составила 41,14%.

В лидерах оказались районы с традиционно высокой дисциплиной электората. Самую высокую явку зафиксировали в Михайловском районе. Там показатель достиг 64,15%. На второй строчке расположилась Александро-Невская территориальная избирательная комиссия с результатом 57,56%. Замыкает тройку лидеров Касимовская комиссия, где на участки пришли 56,56% избирателей. Активно голосуют также в Сасовском районе (55,91%) и Сасове (55,17%).

Аутсайдерами голосования ожидаемо стали городские округа областного центра. Самую низкую активность показали жители Рязани. В Железнодорожном районе явку зафиксировали на отметке 29,64%. Чуть выше показатели в Октябрьском (30,37%) и Московском (31,17%) районах города. Более активны избиратели в Советском районе — 36,52%.

Ниже представлен полный список территориальных избирательных комиссий по уровню активности:

Михайловская ТИК — 64,15%

Александро-Невская ТИК — 57,56%

Касимовская ТИК — 56,56%

Сасовская ТИК — 55,91%

Сасовская городская ТИК — 55,17%

Скопинская ТИК — 54,89%

Шиловская ТИК — 54,46%

Скопинская городская ТИК — 53,09%

Касимовская городская ТИК — 52,43%

Захаровская ТИК — 51,93%

Сараевская ТИК — 51,66%

Сапожковская ТИК — 51,42%

Пителинская ТИК — 51,36%

Милославская ТИК — 51,08%

Ермишинская ТИК — 50,19%

Чучковская ТИК — 50,18%

Клепиковская ТИК — 50,10%

Ряжская ТИК — 48,97%

Шацкая ТИК — 48,96%

Кадомская ТИК — 47,77%

Ухоловская ТИК — 47,77%

Рыбновская ТИК — 46,82%

Кораблинская ТИК — 46,68%

Пронская ТИК — 45,87%

Старожиловская ТИК — 44,82%

Спасская ТИК — 43,19%

Путятинская ТИК — 42,59%

ТИК № 38 (157-Рязанская) — 41,64%

ТИК № 38 (158-Рязанская) — 36,72%

Рязань, Советская ТИК — 36,52%

Рязань, Московская ТИК — 31,17%

Рязань, Октябрьская ТИК — 30,37%

Рязань, Железнодорожная ТИК — 29,64%.

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