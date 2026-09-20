Как голосуют в Рязани и области. Данные по двум дням от Избиркома

По данным Избиркома Рязанской области, по итогам двух дней голосования на выборах в Госдуму явка составила 41,14%.
В лидерах оказались районы с традиционно высокой дисциплиной электората. Самую высокую явку зафиксировали в Михайловском районе. Там показатель достиг 64,15%. На второй строчке расположилась Александро-Невская территориальная избирательная комиссия с результатом 57,56%. Замыкает тройку лидеров Касимовская комиссия, где на участки пришли 56,56% избирателей. Активно голосуют также в Сасовском районе (55,91%) и Сасове (55,17%).
Аутсайдерами голосования ожидаемо стали городские округа областного центра. Самую низкую активность показали жители Рязани. В Железнодорожном районе явку зафиксировали на отметке 29,64%. Чуть выше показатели в Октябрьском (30,37%) и Московском (31,17%) районах города. Более активны избиратели в Советском районе — 36,52%.
Ниже представлен полный список территориальных избирательных комиссий по уровню активности:
Михайловская ТИК — 64,15%
Александро-Невская ТИК — 57,56%
Касимовская ТИК — 56,56%
Сасовская ТИК — 55,91%
Сасовская городская ТИК — 55,17%
Скопинская ТИК — 54,89%
Шиловская ТИК — 54,46%
Скопинская городская ТИК — 53,09%
Касимовская городская ТИК — 52,43%
Захаровская ТИК — 51,93%
Сараевская ТИК — 51,66%
Сапожковская ТИК — 51,42%
Пителинская ТИК — 51,36%
Милославская ТИК — 51,08%
Ермишинская ТИК — 50,19%
Чучковская ТИК — 50,18%
Клепиковская ТИК — 50,10%
Ряжская ТИК — 48,97%
Шацкая ТИК — 48,96%
Кадомская ТИК — 47,77%
Ухоловская ТИК — 47,77%
Рыбновская ТИК — 46,82%
Кораблинская ТИК — 46,68%
Пронская ТИК — 45,87%
Старожиловская ТИК — 44,82%
Спасская ТИК — 43,19%
Путятинская ТИК — 42,59%
ТИК № 38 (157-Рязанская) — 41,64%
ТИК № 38 (158-Рязанская) — 36,72%
Рязань, Советская ТИК — 36,52%
Рязань, Московская ТИК — 31,17%
Рязань, Октябрьская ТИК — 30,37%
Рязань, Железнодорожная ТИК — 29,64%.