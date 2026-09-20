Рязанцы ещё могут проголосовать вне избирательного участка

У рязанцев есть последняя возможность воспользоваться правом проголосовать вне избирательного участка — заявки на выездное голосование принимаются до 12:00 20 сентября.
Их нужно оставлять в вашей участковой избирательной комиссии по телефону. Уточнить контактные данные можно на сайте ЦИК.
«Позвоните — и выездная комиссия сама приедет к вам, — говорится в сообщении. — Возможность проголосовать на дому особенно актуальна для маломобильных, пожилых граждан, а также жителей отдалённых населённых пунктов, которые не могут самостоятельно добраться до избирательного участка».