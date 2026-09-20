В Рязанской области объявили и отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность действовала в Рязанской области ночью 20 сентября. Первый сигнал РСЧС поступил в 00:20, отбой объявили в 07:50.

Отметим также, что ночью жители Рязани слышали громкие хлопки.

Жителей региона предупредили о необходимости избегать открытых участков и не подходить к окнам. Для экстренной помощи рекомендовали обращаться по номеру 112.

В 02:18, 04:19 и 06:06 РСЧС сообщала о сохранении режима беспилотной опасности.

В 07:50 поступило сообщение об отмене предупреждения на территории Рязанской области.

Подробности ожидаются в ближайшее время от Минобороны РФ и губернатора Павла Малкова.