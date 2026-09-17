Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Происшествия

В Рязани владелец ПВЗ не выплатил 45 тысяч рублей зарплаты детям-инвалидам

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Советского района Рязани пресекла грубые нарушения трудового законодательства, допущенные индивидуальным предпринимателем. В ходе плановой проверки надзорное ведомство выявило факты незаконного трудоустройства подростков в одном из пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Установлено, что работодатель привлек к работе четверых несовершеннолетних, двое из которых являются детьми-инвалидами. При этом трудовые договоры с ними не были заключены, а все обязательные условия для трудоустройства подростков проигнорированы. Кроме того, предприниматель не выплатил юным сотрудникам заработную плату за июль 2026 года.

После вмешательства прокуратуры работодатель был привлечен к ответственности и полностью погасил задолженность. Общая сумма выплат, включая компенсацию за задержку зарплаты, составила более 45 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве напомнили, что закон строго регламентирует труд несовершеннолетних: он допускается только с письменного согласия родителей, после обязательного медицинского осмотра и с соблюдением норм о сокращенном рабочем времени.

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