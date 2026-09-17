Друг раскрыл детали ДТП со звездой сериала «Реальные пацаны» Бежаняном

Известный по сериалу «Реальные пацаны» актер Армен Бежанян попал в серьезную аварию на трассе Оса — Пермь. Инцидент произошел 16 сентября, и, по словам близких артиста, он чудом избежал трагических последствий.

Как рассказал друг актера, Мартин, в комментарии изданию aif.ru, авария произошла во время обгона. По версии Бежаняна, автомобиль, двигавшийся впереди, резко сместился в сторону. Пытаясь избежать лобового столкновения, актер вывернул руль, после чего его машина вылетела с дороги.

«Машина пролетела почти 200 метров, полет сильный был, два дерева снес. Люди после такого не выживают, а он нормально ходит. Но все болит», — поделился Мартин.

По его словам, после аварии Бежанян находился в глубоком шоковом состоянии. Поскольку на дороге в тот момент было мало машин, его никто не увидел, и он оставался один под дождем около часа. Потом к нему смог приехать друг.

«Самое интересное, как он вообще из машины выбрался. Она же могла и взорваться, например, после такого удара. Он вчера в шоковом состоянии был. Рассказал, что человек, ехавший перед ним, вывернул руль, он сместился, чтобы уйти от столкновения. Но, может, человек и не специально это сделал, может, яму объезжал», — пояснил друг.

В настоящее время пострадавший обратился в ГИБДД, однако, как отмечает его окружение, доказать вину водителя впереди идущей машины будет крайне сложно. Сам Бежанян из-за пережитого стресса не может вспомнить точные детали и марку автомобиля, свидетели и камеры видеонаблюдения на этом участке трассы отсутствуют.