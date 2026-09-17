В Рязанской области уничтожили 1000 квадратных метров дикорастущей конопли

В рамках межведомственной антинаркотической операции «Мак-2026» сотрудники полиции Рязанской области выявили и ликвидировали три крупных очага произрастания дикой конопли. Общая площадь уничтоженных зарослей составила более 1000 квадратных метров.

Как сообщили в региональном УМВД, информация о местах произрастания наркосодержащих растений поступила из разных источников. Полицейские обнаружили заросли как в ходе планового патрулирования территорий, так и благодаря бдительности местных жителей. Часть сигналов была получена через популярное мобильное приложение «Открытый регион 62».

Очаги дикорастущей конопли были зафиксированы на окраине города Рязани, а также в Сараевском и Шацком районах области. Образцы растений были направлены в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Рязанской области, где исследования подтвердили наличие в них наркотических веществ.

Чтобы предотвратить сбор сырья злоумышленниками для изготовления запрещенных средств, все выявленные заросли были скошены и уничтожены. В полиции подчеркивают, что обследование территории региона продолжается, и призывают граждан сообщать о подозрительных плантациях.