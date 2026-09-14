Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте
Общество

Рязанец сделал предложение возлюбленной на заснеженном берегу Оки в годовщину их знакомства

Анастасия Мериакри
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Регистрация брака — это всегда волнительный момент, но некоторые истории любви запоминаются особенно ярко. Руководитель управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась трогательной историей местных молодоженов, чьи отношения начались с виртуального общения и привели к романтическому зимнему предложению.

История Дмитрия и Виктории началась 26 февраля 2023 года. Пара познакомилась в интернете, долго переписывалась и, наконец, решилась на первую встречу в реальной жизни. Как признается Дмитрий, уже тогда он понял, что встретил ту самую девушку, с которой хотел бы быть всегда.

Ровно через три года, 26 февраля 2026 года, отношения пары перешли на новый уровень. В обычный февральский будний вечер, после рабочего дня, молодые люди поужинали в небольшом ресторане и отправились на прогулку в Лесопарк.

На берегу водоема Виктория засмотрелась на плывущие льдины. Когда она обернулась, то увидела Дмитрия, опустившегося на одно колено и протягивающего ей обручальное кольцо. Этот красивый жест стал началом их семейной истории.

Елена Сорокина не смогла не отметить красоту их истории.

«Как хочется, чтобы эта романтичность в отношениях осталась у наших молодоженов подольше, — поделилась руководитель ЗАГСа. — Но определяющими в семье всегда будут взаимоуважение, поддержка друг друга и любовь. Долгих счастливых лет семейной жизни вам, дорогие молодожены!»

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