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Новости России

Семилетние братья-близнецы в Петербурге могли погибнуть из-за ошибки с дозировкой лекарств

Анастасия Мериакри
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей. Тела семилетних мальчиков были обнаружены сегодня утром в одной из квартир на проспекте Обуховской Обороны. О начале расследования сообщил городской Следственный комитет.

По предварительным данным следствия, на телах погибших отсутствуют признаки насильственной смерти. Для установления точной причины смерти уже назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, а все обстоятельства трагедии тщательно проверяются.

По информации 78.ru, утром мать пришла будить сыновей и обнаружила их без признаков жизни. Причиной гибели двух семилетних близнецов могли стать лекарства.

По данным издания, медицинское обследование, которое братья проходили в 2022 году, не выявило у них серьезных хронических патологий.

Соседи характеризуют семью, в которой воспитывались мальчики, как благополучную. По их словам, родители никогда не привлекали к себе негативного внимания со стороны органов опеки или правоохранительных структур. В этом году погибшие близнецы пошли в первый класс.

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