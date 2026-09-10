Ростовская область 10 сентября подверглась массированной атаке БПЛА: что известно

Около 90 беспилотников уничтожили над Ростовской областью минувшей ночью во время массированной атаки. Под ударом оказались пять городов и 16 районов региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Атаке подверглись Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск и Волгодонск. Беспилотники зафиксировали над Милютинским, Зерноградским, Аксайским, Каменским, Мясниковским, Тарасовским, Орловским, Миллеровским, Чертковским, Азовским, Красносулинским, Шолоховским, Кашарским, Родионово-Несветайским, Матвеево-Курганским и Верхнедонским районами.

Последствия падения обломков зафиксировали в Миллеровском районе. Там повреждены два частных дома и автомобили. Из-за повреждения линии электропередачи временно отключилось электричество в четырех частных домах.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

В Тарасовском районе обломки беспилотника вызвали возгорание сухой травы. Пожар ликвидировали, люди не пострадали.

Губернатор сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется. При этом беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей региона призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.