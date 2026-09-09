Новый замминистра займется общественным транспортом в Рязани

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Сергей Пугачев первым делом займется проблемами городского транспорта. Такое поручение ему 9 сентября на заседании правительства дал губернатор Павел Малков.

Поводом стали жалобы рязанцев на отмену утреннего рейса автобуса №17. Люди не смогли вовремя уехать на работу.

По словам Павла Малкова, жители ранее сообщали о нехватке автобусов и на других маршрутах. В этот раз рейс отменили из-за недостатка водителей. Губернатор поручил новому замминистра разобраться с ситуацией и уделить особое внимание работе общественного транспорта в Рязани.

Сергей Пугачев ранее был назначен на должность заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона. Он — участник СВО.

Отметим, что жалобы на работу городского транспорта, на невозможность уехать вечером постоянно звучат в соцсетях. Рязанцы также жалуются на манеру вождения водителей маршруток.