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Транспорт и дороги

Новый замминистра займется общественным транспортом в Рязани

Алексей Самохин
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Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Сергей Пугачев первым делом займется проблемами городского транспорта. Такое поручение ему 9 сентября на заседании правительства дал губернатор Павел Малков.

Поводом стали жалобы рязанцев на отмену утреннего рейса автобуса №17. Люди не смогли вовремя уехать на работу.

По словам Павла Малкова, жители ранее сообщали о нехватке автобусов и на других маршрутах. В этот раз рейс отменили из-за недостатка водителей. Губернатор поручил новому замминистра разобраться с ситуацией и уделить особое внимание работе общественного транспорта в Рязани.

Сергей Пугачев ранее был назначен на должность заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона. Он — участник СВО. 

Отметим, что жалобы на работу городского транспорта, на невозможность уехать вечером постоянно звучат в соцсетях. Рязанцы также жалуются на манеру вождения водителей маршруток. 

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