На перекрёстке у села Поляны заработал светофор

На перекрёстке возле села Поляны в штатном режиме заработал светофор. Об этом сообщает ГТРК «Ока». Запуск электронного регулировщика должен значительно повысить безопасность на участке с интенсивным транспортным потоком.

Светофор был установлен на этом участке ещё в конце прошлого года именно в целях снижения аварийности. Однако проработал в полноценном режиме он недолго: на протяжении нескольких месяцев объект функционировал лишь в режиме жёлтого мигания, фактически не регулируя поток и лишь предупреждая водителей о пересечении дорог.

Между тем, перекрёсток отличается высокой загруженностью. Ежедневно через него проезжает более 12 тысяч автомобилей. Из-за сложной транспортной обстановки и отсутствия четкого регулирования на этом участке регулярно происходили дорожно-транспортные происшествия.

Теперь светофор работает, распределяя потоки транспорта. Кроме того, для дополнительного контроля за соблюдением правил дорожного движения и снижения количества нарушителей на этом участке были смонтированы камеры.