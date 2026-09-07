Более 50 ножевых ранений нанесли друг другу супруги Бенграф из театра «ФЭСТ»

Мытищинский городской суд рассматривает дела о гибели супружеской пары, работавшей в подмосковном театре «ФЭСТ». В апреле 2026 года тела заведующей гримерным цехом Евгении Бенграф и ее мужа, актера театра Владислава Бенграфа, были обнаружены в их квартире с множественными колото-резаными ранениями.

Как следует из обвинительного заключения, оглашенного на заседании суда, трагедии предшествовала ссора. По данным следствия, конфликт разгорелся после того, как Евгения отправила супругу сообщение о разводе. В ходе словесной перепалки женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу не менее 25 ударов в область шеи, грудной клетки и конечностей, сообщает РИА Новости. Владислав Бенграф скончался на месте от массивной кровопотери.

В свою очередь, согласно материалам дела, мужчина также применил холодное оружие, нанеся жене 29 ножевых ранений.

Следствие установило, что конфликт в семье назревал с января 2026 года. По словам матери погибшего актера, основной причиной напряженности стали финансовые трудности. Кроме того, она указывала на патологическую ревность Владислава и его неоднократные угрозы покончить с собой в случае разрыва отношений.

Эти данные частично подтверждаются показаниями соседки, допрошенной в суде. Женщина рассказала, что незадолго до трагедии Евгения жаловалась на неконтролируемую ревность мужа и упоминала о намерении развестись. В день происшествия соседка слышала из квартиры женские крики и звуки ожесточенной борьбы.

В настоящее время суд рассматривает два отдельных уголовных дела, возбужденных по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») – в отношении каждого из супругов как обвиняемого. Ранее суд ставил вопрос о прекращении обоих производств в связи со смертью фигурантов. Однако семьи как Евгении, так и Владислава категорически выступили против закрытия дел, настаивая на полноценном судебном разбирательстве.