Двухлетняя девочка скончалась в очереди к педиатру в клинике в Ульяновске

Следственные органы Ульяновской области начали проверку по факту трагической гибели малолетнего ребенка в здании частного медицинского учреждения. Двухлетняя девочка скончалась 6 сентября 2026 года, ожидая приема у педиатра.

По предварительным данным следствия, перед инцидентом у ребенка наблюдалось недомогание. В связи с ухудшением состояния малышке была оказана помощь сотрудниками бригады скорой медицинской помощи. Несмотря на предпринятые меры, девочка скончалась в помещении клиники, находясь в очереди на осмотр к врачу.

Следственный комитет Российской Федерации по Ульяновской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных и следственных действий. Основные усилия направлены на установление точной причины смерти ребенка, а также на тщательную проверку качества и своевременности оказанной медицинской помощи.