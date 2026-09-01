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Новости России

В Белгородской области четверо мирных жителей пострадали при обстрелах

Алексей Самохин
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В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Двоих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи везут в городскую больницу № 2 Белгорода. Об этом сообщил оперштаб региона.

Ещё двое пострадавших получили ранения в Ракитянском и Шебекинском округах. Мужчина из Ракитянского округа с травмами грудной клетки и руки после оказания первой помощи в Ракитянской ЦРБ также будет переведён в больницу № 2. Житель села Купино (Шебекинский округ) получил осколочные ранения голени и головы — его доставили в Шебекинскую ЦРБ, лечение он продолжит в профильном отделении.

Повреждения зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. В Шебекино от взрывов дронов разбиты окна частного дома, пострадали коммерческий объект, автомобиль и два автобуса; загорелся грузовой автомобиль — огонь оперативно потушили. В селе Маломихайловка на предприятии разрушены складские помещения из‑за попадания боеприпаса.

В Белгородском округе (село Красный Октябрь) повреждены два автомобиля и остекление частного дома. В Валуйском округе у села Солоти дрон ударил по «Газели». В Грайвороне дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом — пострадало остекление. В посёлке Красная Яруга огнём уничтожены крыши двух надворных построек после взрыва FPV‑дрона на территории домовладения.

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