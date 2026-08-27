Стала известна личность погибшего при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу подтвердило личности пострадавших в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе города. Жертвой происшествия стал военнослужащий одной из воинских частей, а его супруга госпитализирована в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел утром 27 августа, около 10:00, на Колпинском шоссе в микрорайоне «Славянка». По информации СМИ и словам очевидцев, автомобиль Geely, в котором находились супруги, начал отъезжать от жилого дома рядом с продуктовым магазином. В этот момент, по предварительным данным, в салоне сработало самодельное взрывное устройство.

Эпицентр взрыва пришелся на сторону водителя. В результате мощного хлопка автомобиль получил критические повреждения, а разлетевшиеся обломки повредили несколько припаркованных поблизости машин.

Военнослужащий получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Его супруга была экстренно госпитализирована с тяжелыми ранениями. В настоящее время она находится в реанимации, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Имя погибшего на данный момент официально не разглашается.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой квалифицируются действия неустановленных лиц, пока не называется.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.