На Амурском ГХК завершена спасательная операция, подтверждена гибель 15 человек

Поисково-спасательные работы на площадке Амурского газохимического комплекса (ГХК) официально завершены. По последним подтвержденным данным, в результате происшествия погибли 15 человек. Предприятие, по согласованию с оперативными службами МЧС России, переходит к этапу аварийно-восстановительных мероприятий.

Среди погибших числятся один гражданин России и 14 иностранных граждан. Все они являлись сотрудниками подрядных организаций, выполнявших работы на объекте.

В настоящее время медицинская помощь в полном объеме оказывается 39 пострадавшим. Их состояние находится под круглосуточным мониторингом врачей. 21 человек проходит лечение в Свободненской межрайонной больнице, еще 9 пациентов находятся в Амурской областной клинической больнице. Девять пострадавших с наиболее серьезными травмами были экстренно эвакуированы специальным бортом санитарной авиации в федеральные медицинские центры Москвы.

Руководство Амурского ГХК приняло решение о материальной поддержке пострадавших. Компания выплатит дополнительные финансовые компенсации семьям погибших, а также госпитализированным сотрудникам.

На территории предприятия, в прилегающих зонах и близлежащих населенных пунктах, включая город Свободный, организован непрерывный мониторинг качества воздуха. По официальным данным экологов, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ не зафиксировано, экологическая обстановка остается стабильной.