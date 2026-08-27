В Рязани наркокурьер получил 9 лет строгого режима за попытку сбыта 200 граммов синтетики

В Рязани вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда в отношении жителя областного центра 2005 года рождения, уличенного в незаконном обороте наркотических средств. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Рязанской области, молодой человек проведет за решеткой 9 лет.

Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками спецслужб в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий. В результате спецоперации из незаконного оборота было изъято наркотическое вещество синтетического происхождения общей массой около 200 граммов.

Следствием установлено, что злоумышленник планировал распространять запрещенные вещества обезличенным способом, делая так называемые «закладки» в тайниках на территории города.

На основании материалов, собранных сотрудниками УФСБ, следственными органами регионального управления МВД было возбуждено и успешно расследовано уголовное дело. Действия молодого человека были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Суд, изучив все обстоятельства дела и доказательства вины подсудимого, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.