Происшествия

В утреннем ДТП на М-5 погиб руководитель Сасовской дистанции МЖД

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В утреннем ДТП 25 августа на трассе М-5 погиб руководитель Сасовской дистанции пути Московской железной дороги Николай Меркулов. Об этом пишет ИД «Пресса».

Николай Меркулов был почётным жителем Сасова. Роковым утром он направлялся в служебную командировку.

Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра. На 319-м километре трассы М-5 «Урал» 20-летний водитель автомобиля ГАЗ, по предварительной информации, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилей УАЗ, в котором на пассажирском сидении находился Меркулов. Он погиб на месте, водитель получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
BRICS Skate Cup приглашает рязанцев и гостей города на открытую роллер-прогулку в Лесопарке
Следующая статья
Мать погибшего на Бали россиянина указала на странные детали ДТП и пропажу $4000

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Новости России

Полковник раскрыл, откуда дроны ВСУ атаковали Ozon в Махачкале и объяснил смену тактики противника

В Кумторкалинском районе Махачкалы в результате падения обломков БПЛА на территории склада начался крупный пожар.
Новости кино и ТВ

Скончался актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Степанов

Артист ушел из жизни внезапно, а его коллегам теперь предстоит в экстренном порядке собирать средства на похороны, так как у покойного не осталось близких родственников.
Погода

На Рязанскую область надвигается огромный атмосферный вихрь «Приска»

Европейский гость прогонит последнее летнее тепло и откроет двери осени.
Происшествия

Два человека погибли при опрокидывании «Шевроле Нива» в Касимовском округе

В результате съезда автомобиля в кювет и последующего опрокидывания погибли два человека. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Темы
Общество

Рязанцев предупредили об опасных грибах и овощах в банках

Именно домашние заготовки нередко становятся источником заражения ботулизмом.
Здоровье

Рязанские кардиохирурги начали проводить высокоплотное картирование сердца

Благодаря ему удаётся находить и устранять очаги сложный аритмий.
Общество

Рязанский религиовед Илья Повод назвал буддийский форум в Тыве важным мировым событием

Прошедший с 17 по 20 августа в Республике Тыва...
Новости Касимова

Касимовец взял позывной «Честный» и вступил в МОГ

Мобильные огневые группы защищают небо Рязанской области наряду с ПВО.
Происшествия

В Рязани задержали пособника украинских мошеннических колл-центров

Мужчина арендовал квартиру и установил там терминал пропуска трафика.
Происшествия

Беглого рязанского заключённого задержали спустя три года в Екатеринбурге

Осужденный за наркопреступление покинул исправительный центр и три года значился в федеральном розыске.
Общество

1 сентября в Рязанской области ограничат продажу алкоголя

В этот день нельзя будет купить алкоголь в магазинах и торговых сетях. Исключение — точки общепита.
Происшествия

20-летний водитель устроил на трассе М-5 под Рязанью смертельное ДТП

Он, по предварительной информации выехал на "встречку", после чего произошла трагедия.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье