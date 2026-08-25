В утреннем ДТП на М-5 погиб руководитель Сасовской дистанции МЖД

В утреннем ДТП 25 августа на трассе М-5 погиб руководитель Сасовской дистанции пути Московской железной дороги Николай Меркулов. Об этом пишет ИД «Пресса».
Николай Меркулов был почётным жителем Сасова. Роковым утром он направлялся в служебную командировку.
Напомним, трагедия произошла около 4 часов утра. На 319-м километре трассы М-5 «Урал» 20-летний водитель автомобиля ГАЗ, по предварительной информации, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилей УАЗ, в котором на пассажирском сидении находился Меркулов. Он погиб на месте, водитель получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.