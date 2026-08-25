Фото УФСБ России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани задержали пособника украинских мошеннических колл-центров

Валерия Мединская
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Сотрудники Управления ФСБ России по Рязанской области совместно с полицией задержали в Рязани жителя Москвы, обеспечивавшего функционирование сетевой инфраструктуры, которые используют украинские колл-центры для дистанционного мошенничества.

Мужчина 1994 года рождения установил абонентский терминал пропуска трафика размещался в съёмной квартире. Оперативниками изъят GSM-шлюз и сопутствующее техническое оборудование.

— На основании материалов УФСБ России по Рязанской области следственным отделением ОМВД России по Московскому району города Рязани в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 274.3 (незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика или виртуальных телефонных станций группой лиц по предварительному сговору) УК России. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Сейчас по делу проводятся оперативные мероприятия. Также выявляется круг лиц, причастных к мошеннической деятельности.

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