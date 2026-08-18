В Рыбном в очереди на АЗС произошла драка из-за заправки канистр

Ночью с 17 на 18 августа на автозаправочной станции, расположенной на федеральной трассе М-5 «Урал» в городе Рыбное Рязанской области, произошёл конфликт между автомобилистами, который перерос в физическую потасовку. Об этом сообщает местный портал «Рыбное.нет».

По словам очевидцев, инцидент произошёл около полуночи. Один из посетителей АЗС продолжительное время заправлял бензином многочисленные канистры, которые находились в багажнике его автомобиля. ПО информации очевидцев, канистр было очень много, а багажник оказался практически полностью забит ёмкостями с топливом.

В это время другие водители ожидали своей очереди на заправку. Один из очевидцев сообщил, что простоял на АЗС около полутора часов. При этом, по его словам, изначально никто из находившихся в очереди автомобилистов не высказывал претензий тем, кто набирал топливо в канистры.

Однако со временем терпение ожидающих иссякло. К мужчине, заправлявшему канистры, подошел другой посетитель АЗС. Между ними возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку.

После произошедшего мужчина, заправлявший канистры, закрыл багажник и покинул территорию заправочной станции.