Фото Pxhere
Новости России

В Астрахани автослесари два дня разбирали салон автомобиля из-за спрятавшегося там питона

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Житель Астрахани столкнулся с нестандартной проблемой, решить которую пришлось с помощью бригады автослесарей. Мужчине потребовалось несколько дней, чтобы разобрать собственный автомобиль до основания ради спасения своего экзотического питомца — коврового питона, который забрался в недры салона. Об этом сообщает канал «База».

По данным источника, инцидент произошёл во время игры хозяина с рептилией. Неожиданно ковровый питон юркнул в щель приборной панели (торпеды) автомобиля Kia и скрылся из виду. Хозяин змеи категорически отказался от идеи вытаскивать питомца силой, опасаясь нанести вред животному. Единственным выходом стала поездка в местный автосервис.

Автомеханикам пришлось выступить в роли спасателей и ювелиров одновременно. Мастера начали аккуратно разбирать приборную панель буквально сантиметр за сантиметром. Однако хитрая рептилия не сдавалась: почуяв неладное, питон забрался ещё глубже и перебрался под обшивку потолка автомобиля.

К поискам «чешуйчатой пассажирки» подключились сразу несколько специалистов автосервиса. Операция по вызволению змеи растянулась на два дня. В итоге мастерам пришлось демонтировать почти половину салона Kia, чтобы наконец добраться до беглянки.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Эксперт рассказала, как увеличить страховую пенсию на 42% за счёт отсрочки её оформления

Популярные материалы

Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Интересное

Предсказавший СВО «африканский Нострадамус» предупредил о новых трудностях

Предсказания пастора из Африки сбылись дважды. Он говорил о СВО и ударе по Ирану. Осталось третье пророчество. Кто следующий?
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Темы
Общество

Эксперт рассказала, как увеличить страховую пенсию на 42% за счёт отсрочки её оформления

Отсрочка выхода на страховую пенсию на пять лет может существенно увеличить размер будущих выплат — в среднем на 42%. При продолжении официальной работы прибавка оказывается ещё значительнее.
Общество

В Рязанской области беременные студентки смогут пользоваться бесплатным социальным такси

Социальное такси поможет беременным студенткам добраться до учреждений, посещение которых необходимо в период ожидания ребёнка.
Новости кино и ТВ

На ТНТ стартует премьера комедийного сериала «Пора на завод» — истории о москвиче, который сменил офис на металлургический цех

ади любви к своей девушке Тане (Рината Тимербаева) и чтобы получить благословение её отца — сурового бригадира Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв) — герой совершает самый безрассудный поступок в своей жизни.
Власть и политика

Павел Малков потребовал обеспечить стопроцентную безопасность в школах и на избирательных участках

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел совместное заседание антитеррористической комиссии региона и оперативного штаба.
Происшествия

В Рязани возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей

По данным следствия, в августе 2025 года фигурант, действуя с целью получения материальной выгоды, неправомерно получил контактные и паспортные данные неизвестного ему лица.
Происшествия

Задержанный в Рязанской области агент украинской разведки дал признательные показания

Мужчина рассказал, что пошёл на сотрудничество с украинской спецслужбой по личным причинам. По его словам, сотрудничество с Киевом было прекращено только в связи с задержанием сотрудниками ФСБ.
Новости России

Умерла заслуженная артистка РФ, ведущая актриса цыганского театра «Ромэн» Наталия Бизева

Наталия Бизева была потомственной актрисой «Ромэна» — её родители посвятили жизнь этому театру, и она пошла по их стопам с самого раннего детства. На сцену Наталия впервые вышла в пять лет — её дебют состоялся в спектакле «Кровавая свадьба».
Культура и события

Рязанский театр кукол откроет новый сезон сразу двумя премьерами

Малый зал примет премьеру спектакля «Ежик и Медвежонок. Времена года» (0+) по мотивам знаменитых философских сказок Сергея Козлова. В большом зале состоится премьера спектакля «Собачье сердце».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье