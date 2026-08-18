В Астрахани автослесари два дня разбирали салон автомобиля из-за спрятавшегося там питона

Житель Астрахани столкнулся с нестандартной проблемой, решить которую пришлось с помощью бригады автослесарей. Мужчине потребовалось несколько дней, чтобы разобрать собственный автомобиль до основания ради спасения своего экзотического питомца — коврового питона, который забрался в недры салона. Об этом сообщает канал «База».

По данным источника, инцидент произошёл во время игры хозяина с рептилией. Неожиданно ковровый питон юркнул в щель приборной панели (торпеды) автомобиля Kia и скрылся из виду. Хозяин змеи категорически отказался от идеи вытаскивать питомца силой, опасаясь нанести вред животному. Единственным выходом стала поездка в местный автосервис.

Автомеханикам пришлось выступить в роли спасателей и ювелиров одновременно. Мастера начали аккуратно разбирать приборную панель буквально сантиметр за сантиметром. Однако хитрая рептилия не сдавалась: почуяв неладное, питон забрался ещё глубже и перебрался под обшивку потолка автомобиля.

К поискам «чешуйчатой пассажирки» подключились сразу несколько специалистов автосервиса. Операция по вызволению змеи растянулась на два дня. В итоге мастерам пришлось демонтировать почти половину салона Kia, чтобы наконец добраться до беглянки.