Эксперт рассказала, как увеличить страховую пенсию на 42% за счёт отсрочки её оформления

Отсрочка выхода на страховую пенсию на пять лет может существенно увеличить размер будущих выплат — в среднем на 42%. При продолжении официальной работы прибавка оказывается ещё значительнее. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор «НПФ Ингосстрах» Оксана Иванова.

Российское пенсионное законодательство предусматривает систему поощрений для граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не спешат оформлять выплаты. За каждый год отсрочки начисляются повышающие коэффициенты, которые применяются как к накопленным пенсионным баллам, так и к фиксированной выплате.

«При отсрочке выхода на пенсию на пять лет применяется коэффициент 1,45 к накопленным пенсионным баллам и 1,36 — к фиксированной выплате. В результате пенсия увеличивается в среднем примерно на 42%», — пояснила Оксана Иванова.

Финансист привела примеры прибавки в условных ценах 2026 года: пенсия в 25 тыс. рублей вырастет до 35,4 тыс. рублей, пенсия в 30 тыс. рублей — до 42,6 тыс. рублей, пенсия в 40 тыс. рублей — до 57,1 тыс. рублей. Таким образом, только за счёт отсрочки оформления ежемесячная прибавка составит от 10 до 17 тысяч рублей. Однако при этом человек в течение пяти лет не будет получать положенную ему пенсию.

Значительно больший эффект достигается, если в период отсрочки человек продолжает официально работать. За каждый год работы можно получить до 10 пенсионных баллов — для этого необходима средняя зарплата от 248 250 рублей в месяц.

«За пять лет можно накопить 50 баллов, которые с учётом повышающего коэффициента добавят к выплате около 11,4 тыс. рублей», — отметила эксперт.

В таком случае суммарная прибавка достигает 22–29 тысяч рублей в месяц. Итоговые суммы пенсий с учётом отсрочки и продолжения работы выглядят следующим образом: пенсия в 25 тыс. рублей увеличится до 46,8 тыс. рублей, пенсия в 30 тыс. рублей — до 54 тыс. рублей, пенсия в 40 тыс. рублей — до 68,5 тыс. рублей.

Эксперт уточнила, что расчёты приведены в ценах 2026 года и не учитывают будущую индексацию пенсий, которая может дополнительно увеличить выплаты.

По словам Оксаны Ивановой, создать за пять лет сопоставимый дополнительный доход за счёт личных накоплений значительно сложнее.

Например, для получения 50–80 тыс. рублей в месяц от вклада под 9% годовых потребуется разместить 6,7–10,7 млн рублей без учёта налогов. Эксперт подчеркнула, что пятилетний горизонт планирования слишком мал для формирования достаточного источника пассивного дохода с помощью финансовых инструментов.