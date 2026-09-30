рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay
Общество

Банки усилят контроль за наличными: что изменится лично для вас

Алексей Самохин
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Российские банки могут усилить контроль за внесением наличных денег на счета. Банк России готовит рекомендации для кредитных организаций, изменения планируется внести и в закон №115-ФЗ о противодействии легализации доходов. Об этом пишет РБК.

Новые меры могут затронуть как физических лиц, так и компании. Как пояснил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, регулятор готовит соответствующие рекомендации.

Повышенное внимание могут привлечь операции, при которых объем внесенных наличных заметно превышает официальные доходы клиента. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что вопросы могут возникнуть к людям с небольшими официальными доходами, которые внезапно начинают оперировать миллионами рублей или долларов.

Эксперты считают рискованными несколько сценариев. Среди них внесение от 5 млн рублей за 30 дней с последующим переводом значительной части денег за границу в течение десяти дней, многочисленные взносы по 100 тысяч рублей и более с быстрым выводом средств, а также внесение крупных сумм в интересах сторонних компаний.

Банк может обратить внимание и на дробление одной суммы на множество операций, использование нескольких кредитных организаций и быстрое движение денег по счету без понятной цели.

При этом само внесение крупной суммы не означает нарушения. Как пояснил адвокат Сергей Учитель, установленного правила, по которому 5 млн рублей автоматически считаются подозрительными, нет. Банк оценивает совокупность обстоятельств, включая доходы клиента, историю операций и его обычное финансовое поведение.

Проверка большей части операций проходит автоматически. Если у банка возникают вопросы к происхождению наличных, клиенту могут предложить предоставить подтверждающие документы. Подойдут договоры купли-продажи недвижимости или автомобиля, документы о наследстве, налоговые декларации, справки о доходах, банковские выписки о снятии средств, документы о дивидендах, займах или дарении.

Одного договора займа или дарения иногда недостаточно. Банк может проверить, имел ли человек, передавший деньги, возможность располагать такой суммой.

Если клиент не сможет объяснить происхождение средств, банк вправе отказать в проведении операции и повысить внутренний уровень риска. Информация об операции в предусмотренных законом случаях может передаваться в Росфинмониторинг.

При этом сомнения банка не означают автоматической конфискации денег или признания человека нарушителем. Клиент может предоставить дополнительные документы и обжаловать отказ в установленном порядке.

На усиление контроля влияет рост объема наличности в экономике. По данным ЦБ, с начала 2026 года количество наличных денег в обращении увеличилось примерно на 2,5 трлн рублей.

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