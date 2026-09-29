Гастроэнтеролог назвал самое опасное сочетание продуктов для печени. Они вреднее алкоголя 

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какие продукты при регулярном употреблении могут серьезно навредить печени. Врач назвал главным фактором хронический избыток калорий, сахара и насыщенных жиров.

По словам специалиста, особенно неблагоприятно для печени большое количество сладких напитков, кондитерских изделий, выпечки и десертов в рационе. Риск повышается, если человек при этом мало двигается.

«Для печени опасен не какой-то один продукт, а прежде всего хронический избыток калорий, сахара и насыщенных жиров», — объяснил Белоусов в беседе с «Лентой.ру».

Такое питание может привести к метаболически ассоциированной жировой болезни печени. Речь идет о состоянии, при котором в органе накапливается избыточный жир.

Врач отдельно остановился на продуктах с высокой энергетической ценностью. Орехи и авокадо сами по себе обычно не считаются вредными для печени, однако чрезмерное их употребление увеличивает количество калорий в рационе.

Например, большая пачка миндаля или арахиса либо несколько авокадо в день могут существенно повысить общую калорийность питания. Если человек постоянно получает больше энергии, чем расходует, это способствует набору веса и накоплению жира в печени.

Наибольшую нагрузку, по словам гастроэнтеролога, создает сочетание сразу нескольких факторов. Регулярные застолья с жирной пищей, сладостями и алкоголем могут быть для печени тяжелее, чем употребление какого-то одного продукта.