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Новости России

Песков объяснил, зачем иностранные компании передают под управление

Алексей Самохин
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Передача российских активов иностранных компаний во временное управление не означает смену их собственников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам решения по Metro, Auchan, «Лемана ПРО», Nestle и FM Logistic.

По словам представителя Кремля, при принятии таких решений учитывается принадлежность компаний к странам, которые российские власти считают недружественными. Песков связал это в том числе с ростом вовлеченности этих государств в конфликт вокруг России.

Журналисты спросили Пескова, может ли временное управление впоследствии завершиться возвращением активов прежним владельцам.

«Это обратимый процесс, пока мы не видим предпосылок каких-то для обратимости, мы никаких здравых голосов в пользу диалога и в пользу исправления ситуации не видим», — сказал пресс-секретарь президента.

28 сентября Владимир Путин подписал указ о передаче активов Metro Cash & Carry во временное управление АО «УК Торг РУС». В Metro AG при этом заявили, что право собственности на российский бизнес формально сохраняется за немецкой компанией, однако она теряет оперативный контроль над активами.

Ранее, 17 сентября, под управление «Л.Е.В. Менеджмент» передали российские структуры Auchan, «Лемана ПРО», Nestle и FM Logistic. Песков тогда говорил, что одним из факторов решения стала принадлежность собственников к европейским странам, которые Москва считает недружественными.

Всего, по подсчетам РБК на основании президентских указов, с 2023 года российские активы 27 иностранных компаний и групп передавались во временное управление. Решение по Metro стало 28-м случаем. При этом такие меры уже не всегда заканчивались сменой собственника.

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