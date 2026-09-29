На М-5 в Рязани до 15 октября введут реверс из-за ремонта путепровода

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязани с 29 сентября ограничили движение из-за работ на путепроводе через улицу Южный промузел. Ограничения начались в 8:00 и продлятся до 15 октября.

На участке км 193+545 закрыли одну из двух полос. Автомобили будут двигаться по оставшейся полосе в реверсивном режиме.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», ограничения связаны с планово-предупредительными работами на искусственном сооружении.

Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и заранее закладывать дополнительное время на дорогу.

Получить информацию о дорожной обстановке можно в круглосуточном ситуационном центре ФКУ «Поволжуправтодор» по телефону (8412) 55-11-04 или 8 (908) 531-10-68.