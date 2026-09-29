В Госдуме жёстко высказались о ценах на бензин в Армении

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников связал рост цен на бензин в Армении с ее стремлением к сближению с Евросоюзом. Об этом депутат заявил в комментарии RTVI.

По словам Калашникова, Москва ранее поставляла Армении энергоресурсы на льготных условиях. Теперь, считает парламентарий, при изменении отношений между странами условия поставок могут пересматриваться.

«Они же хотели в Европу, вот пусть будет, как в Европе, раз они так стремятся туда. Я думаю, что и на газ цены вырастут», — сказал Калашников.

Он заявил, что считает необходимым отвечать экономическими мерами на действия, которые российская сторона расценивает как недружественные. В качестве примеров депутат упомянул Венгрию и Сербию. По его мнению, предоставление скидок без учета политических отношений может приводить к тому, что страны перестают воспринимать такую поддержку как исключительную.

Калашников отдельно сравнил ситуацию с Арменией с отношениями России и Украины в прошлом. Он заявил, что Москва долгое время поставляла Киеву газ по сниженным ценам.

«Вместо того чтобы реагировать на эти факты, вместо того чтобы лучше финансировать образование, СМИ, реализовывать различные гуманитарные проекты, мы все время предлагали газ по скидкам», — сказал парламентарий.

Цены на топливо в Армении тем временем достигли максимальных значений, сообщает CaspianPost. В Ереване стоимость литра бензина АИ-92 выросла в среднем с 580 до 600 драмов (1,66 доллара), премиального бензина — до 620–630 драмов.

Дизельное топливо продается примерно по 710 драмов за литр. Калашников допустил, что вслед за бензином могут измениться и цены на газ для Армении.