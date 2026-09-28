Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина понесёт ответственность за атаки по российской территории, совершённые в последние месяцы. По его словам, эти последствия уже реализуются на практике.

Представитель Кремля напомнил, что о неизбежной цене за подобные действия ранее говорил президент Владимир Путин. На брифинге Песков подчеркнул, что российские вооружённые силы продолжают специальную военную операцию и системно поражают цели, которые командование считает приоритетными.